В Алданском районе Якутии работник золотодобывающего предприятия погиб при запуске ленточного конвейера

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии

В Алданском районе по факту гибели работника предприятия возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

28-летний электрогазосварщик одного из золотодобывающих предприятий осматривал ленточный конвейер, и при его запуске получил травмы, от которых скончался на месте происшествия.

По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, проводится следствие для установления причин и обстоятельств произошедшего.

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