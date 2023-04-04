1294 собаки содержится в приюте для животных Якутска

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

С 27 марта по 4 апреля в Якутске отловили 68 собак, сообщает пресс-служба мэрии города.

Всего с начала года отловлено и помещено в приют 799 голов. На сегодня в приюте для животных «Помоги выжить» содержится 1294 особей.

За прошлую неделю составлено 6 протоколов по самовыгулу домашних животных, с начала года — 86 протоколов. Отметим, что за нарушение правил содержания домашних животных на территории республики, грозит штраф от 1000 до 1500 рублей за первое и от 3000 до 5000 рублей за повторное нарушение.

Ежедневно на отлов безнадзорных животных выходят 7 бригад: две бригады благотворительного фонда «Помоги выжить», три бригады Службы по работе с безнадзорными животными, две бригады ИП Огонеров.

Фото и видеоинформацию о безнадзорных собаках с указанием адреса можно направить в социальные сети округов и пригородов. Номер Единой дежурно-диспетчерской службы Якутска: 44-42-51.

В будни дни информацию о безнадзорных собаках принимает чат-бот муниципального центра управления г. Якутска по номеру 8(914) 261-06-98.

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