Якутянину присвоено звание «заслуженного врача РФ»

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Президент России Владимир Путин своим указом присвоил почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» заведующему отделением Республиканской больницы № 2 — Центра экстренной медицинской помощи Анатолию Комиссарову.

Отмечается, что Анатолий Комиссаров работает в здравоохранении более 39 лет. Сейчас он является врачом – травматологом-ортопедом высшей категории, заведующим травматолого-ортопедическим отделением. Также Комиссаров – кандидат медицинских наук, доцент кафедры хирургических болезней и стоматологии Мединститута СВФУ.

С 2001 по 2020 год – главный внештатный специалист, травматолог-ортопед Минздрава республики.

С 2005 года возглавляет травматолого-ортопедическое отделение, в котором работают 25 сотрудников, свыше 80% врачей и медицинских сестер отделения имеют квалификационную категорию.

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