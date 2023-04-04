В Сунтарском районе Якутии столкнулись два пассажирских такси. Погиб водитель, пострадало 14 человек

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

В Сунтарском районе в результате ДТП погиб один человек и 14 человек получили различные травмы, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.

Авария произошла 3 апреля около 7 часов вечера на 1041 км ФАД «Вилюй». 64-летний водитель ГАЗ «Соболь» в 78 км от села Сунтар не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Машина правым боком столкнулась с движущимся навстречу автомобилем Toyota Hiace под управлением 27-летнего водителя.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

В результате ДТП на месте погиб 64-летний водитель автомашины «Соболь». Семь пассажиров были госпитализированы с различными травмами, в том числе и один 17-летний юноша. Оказалось, что в салоне машины не все 8 человек, включая водителя, были пристегнуты ремнями безопасности.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

В салоне транспортного средства Toyota Hiace находились 11 человек, включая водителя. В момент ДТП они были пристегнуты ремнями безопасности. Семь пассажиров получили различные травмы, им было рекомендовано амбулаторное лечение.

Согласно проведенному медосвидетельствованию, водитель Toyota Hiace был трезв.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям транспортных средств, в первую очередь, выбирать безопасную скорость движения, учитывая дорожные и метеорологические условия.

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