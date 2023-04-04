График и адреса отключений света, воды, тепла и газа в Якутске на 4 апреля

Отключения в Якутске на 4 апреля
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Во вторник, 4 апреля, по ряду адресов Якутска временно прервется подача электричества, воды, тепла и газа в связи с ремонтными работами, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города.
09.00 – 17.00 – СОТ «Придорожный», Окружная дорога, 108/2-130, ДСК «Туймаада», ул. Кедровая, 12-61, Старопокровский тр., ул. Просторная, 15-32/1, пер. Просторный, Маганский тр., 2 км, част, ул. Чкалова, 17/2, ул. О. Кошевого, 48, ул. Чайковского, 73-103, ул. Лонгинова, 13-25, ул. Парковая, 6-23, ул. Новокарьерная, ул. Ильменская, 1-86, ул. Макаренко, ул. Винокурова, 47/1-75/1, ул. Жорницкого, 34-42, ул. Пионерская, 1-8/3, ул. Песчаная, 27-51, пер. Хатын-Юряхское кольцо, ул. Каландаришвили, 40, 42, 44, 46.
09.30 – 13.00 - Покровский тр., 10 км, СОТ «Речевик», СОТ «Юнат», ул. Березовая, 29.
09.30 – 17.00 – ул. Тихонова, 12-59, ул. Солдатова, ул. Мординова, ул. Барахова, 1-23, ул. Миронова, ул. Сапожникова, ул. Стрекаловского, 18-40, ул. 50 лет Октября, 3-3/21, ул. Газомагистральная, ул. Золотарева, 2-27/1, ул. Васильева, ул. Ефимова, 1-24/1.
14.00 – 17.00 – ул. Стадухина, 82-86/1, ул. П. Алексеева, 75/1, 79, 81.
09.00 – 12.00 - 47 квартал: ул. Халтурина, 5, 5/1, 7, 7/1, 7/2, 9, 11, 11/1, 11/2, 13, 13/1, 15, 15/1, 15/2, ул. Свердлова, 2/1, 2/2, 2А, 2Б, 6/1, 12, 12/1, 12/2, 14, 14/1 (общеж.),14/2, 16/1, 16/2, 18 (ГНС-2), 18/1, ул. Лермонтова, 26, 28, 30, 34, 34/1.
- теплоснабжения:
10.00 – 12.00 - ул. Мерзлотная, 1, 1А, 1/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15/1, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 22/1, 23, 24, 25, 26, 27, 27/1, 28, 29, 30, 31, 35 (д/с "Мамонтенок" №42), 3, 5, 6, 7/1, 8, 9.
- холодного водоснабжения:
10.00 – 12.00 - ул. Мерзлотная, 1, 1А, 1/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15/1, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 22/1, 23, 24, 25, 26, 27, 27/1, 28, 29, 30, 31, 35 (д/с "Мамонтенок" №42), 3, 5, 6, 7/1, 8, 9.
- горячего водоснабжения:
10.00 – 12.00 - ул. Мерзлотная, 1, 1А, 1/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15/1, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 22/1, 23, 24, 25, 26, 27, 27/1, 28, 29, 30, 31, 35 (д/с "Мамонтенок" №42), 3, 5, 6, 7/1, 8, 9.
08.30 – 13.00 – Покровский тр., 10 км, СОТ «Ионосфера», СОТ «Терра», ул. Космофизическая.
13.30 – 17.00 – ул. Каландаришвили, 25/5.
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