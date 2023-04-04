Почти 4 тысячи семей воспользовались целевым капиталом «Дети столетия»

Фото: пресс-служба правительства Якутии

По данным на 31 марта, принято 12 179 решений о предоставлении права на целевой капитал «Дети столетия», из них 3 852 заявителя уже распорядились выделенными средствами на общую сумму 320 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Эта программа была продлена главой республики Айсеном Николаевым и будет выдаваться детям, рождённым или усыновлённым с 1 января 2022 года по 31 декабря 2027 года независимо от очерёдности и уровня доходов семьи. В этом году размер целевого капитала с учётом индексации составляет 105 тысяч рублей.

Чаще всего якутяне используют эти деньги на улучшение жилищных условий (2 883 заявления на сумму 233 млн рублей) и приобретение автомобиля (897 заявлений на сумму 80,8 млн рублей). Еще 29 семей открыли вклады в банках на имя ребёнка, 26 – на развитие личного подсобного хозяйства, 10 семей – на оказание высокотехнологичной помощи ребёнку, 6 семей – на семейный отдых в России, одна семья — на получение образования ребёнком.

С этого года потратить средства целевого капитала можно и на газификацию индивидуального жилого дома. К примеру, появилась возможность возместить расходы на покупку газового оборудования и строительные работы по газификации.

Чтобы претендовать на эту меру поддержки родители должны быть гражданами России и иметь регистрацию по месту жительства на территории Якутии. Целевой капитал назначается без заявлений и посещения органов соцзащиты на основании сведений о рождении ребёнка.

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