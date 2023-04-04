Альтаир, Аврелия, Дьоллуо: названы самые необычные имена для малышей, родившихся в марте в Якутии

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В марте этого года в Якутии родилось 897 детей: 431 мальчик и 466 девочек, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Всего за три месяца текущего года родились 2 663 ребенка, из них 1360 мальчиков и 1303 девочки.

Как рассказали в управлении ЗАГС республики, популярными в марте у мальчиков стали имена Александр, Арылхан, Дмитрий, Кирилл, Лев, Михаил, Тимур и Эрсан.

В списке редких и необычных имен мальчиков, рожденных в марте: Айан, Алмаас, Альтаир, Вениамин, Владияр, Даниель, Дьоллуо, Ион, Толбон, Федот, Эрнст.

Популярными именами девочек в марте стали Айаана, Алиса, Амелия, Анна, Ева, Кира, Милана, Мичийэ и София.

В списке редких необычных имен — Аврелия, Василина, Даайа, Изабелла, Клара, Ньургустана, Харчаана, Чэлгийээнэ, Эрэлчээнэ.

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