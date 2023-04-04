С властей Жатая требуют компенсацию морального вреда за нападение собаки на ребенка

Администрация Жатая проигнорировала заявку на отлов, и собака напала на ребенка Фото: Алексей БУЛАТОВ

3 марта в одну из больниц Жатая доставили девочку-подростка, которую на улице собака укусила за ногу. Этого нападения могло и не быть, если бы местная администрация не приняла должных мер, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Прокуратура города провела проверку по сообщениям информационных ресурсов и обращению матери. Как выяснилось, ранее на отлов этой собаки поступала заявка от жителей, но власти Жатая надлежащим образом не отреагировали на это обращение.

В интересах несовершеннолетней прокуратура Якутска обратилась с иском в суд о взыскании с администрации компенсации морального вреда в сумме 100 тысяч рублей.

Иск прокуратуры находится на рассмотрении и контроле.

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