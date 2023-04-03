В Якутске почти на 30 тысяч мест расширили птицефабрику

Фото: правительство Якутии

В Якутске прошло торжественное открытие модернизированного цеха в АО «Якутская птицефабрика». Благодаря установке оборудования на фабрике появились дополнительно 29 тысяч новых птицемест. Благодаря этому производство яиц, по расчетам экспертов, вырастет до 7 миллионов штук в год.

«В рамках модернизации в цехе введена новая конвейерная галерея транспортировки яиц. Её стоимость 95,4 млн рублей, в том числе оборудования - 63 млн рублей», – отметили в региональном правительстве.

Добавим, что до модернизации фабрика вмещала чуть меньше 40 тысяч птицемест. Ее производство составляло 9 миллионов яиц в год.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.