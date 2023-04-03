В Якутии зафиксировали экстремальные уровни снега в реках

Фото: Якутское УГМС

В Якутии, по данным УГМС, наблюдаются экстремально высокие снегозапасы. Такая ситуация сложилась в Нерюнгринском районе, в устьевом участке реки Яна и в бассейне реки Анабар. «Экстремальный» уровень означает, что снежный покров там составляет 200% от нормы.

Также больше нормы на 20-60% запасы в бассейнах рек Лена, Амга, Оленек, Алдан и Вилюй, в Яне в районе поселка Батагай и на реке Колыма.

Как отмечают в якутском УГМС, на остальной территории республики снегозапасы близки к средним, или на 5-20% меньше средних многолетних значений.

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