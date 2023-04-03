В Якутии житель совершил пьяное убийство и сам вызвал полицию на место преступления

Фото: СК Якутии

В Якутии произошло очередное убийство, совершенное во время алкогольного застолья. Трагедия случилась 1 апреля в Олекминске: двое приятелей распивали спиртное, но по ходу дела между ними произошел конфликт.

Один из собутыльников выхватил нож и начал бить своего оппонента по голове и телу. От полученных ран якутянин скончался на месте. Осознав содеянное, его приятель не стал бросаться в бега, а сам вызвал полицию и сдался сотрудникам.

Несмотря на добровольное признание, суд все же решил поместить мужчину под стражу на время расследования. Заведено уголовное дело об убийстве.

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