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НовостиПроисшествия3 апреля 2023 10:14

В Якутске произошло аварийное отключение электроснабжения

Никита ЖЕГЛОВ
Фото: "Якутскэнерго"

Фото: "Якутскэнерго"

В Якутске сегодня произошло аварийное отключение подстанции 110 кВ «Восточная». О ЧП стало известно в 17:17 – встроенная защита отключила воздушную линии 6 кВ Л-4-2.

С причинами аварии выехала разбираться оперативно-выездная бригада Центрального РЭС. Сейчас специалисты ведут осмотр и поиск причины технологического нарушения.

«В 17:48 частично ввели в работу линию, что позволило запитать часть потребителей. Электроснабжение в полном объеме будет восстановлено в ближайшее время», – заявили в ПАО «Якутскэнерго».

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