В Якутии с начала 2023 года в ДТП пострадали более 40 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

За 3 месяца этого года в Якутии зарегистрировано 43 автоаварии, в которых пострадали пешеходы, сообщает пресс-служба ГИБДД региона.

С начала года и на 3 апреля в Якутии под колесами автомобилей погибли 2 человека. В результате ДТП более 40 человек получили различные травмы, в том числе 16 несовершеннолетних.

В темное время суток произошло 7 наездов на пешеходов, в результате которых 2 человека погибли, 6 человек были травмированы, в том числе пострадали 2 ребенка - пешехода.

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