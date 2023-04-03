В Якутии на федеральной трассе «Вилюй» опрокинулся микроавтобус

Фото: ГИБДД Сунтарского района Якутии

Ранним утром 1 апреля на трассе «Вилюй» из Мирного в Якутск двигалась «Тойота Хайс». В 15 метрах от села Сунтар водитель не справился с управлением и допустил ДТП, сообщает пресс-служба отдела ГИБДД Сунтарского района.

Машина выехал на встречную полосу, затем опрокинулась на левый бок. Отмечается, что на месте аварии наблюдаются гололед и выбоины.

В момент ДТП в салоне 2 пассажира были пристегнуты ремнями безопасности. Женщина 1988 года рождения не пострадала. Подросток получил повреждения в виде раны (царапины) кисти рук.

Водитель травм не получил. В момент происшествия был трезв, имеет стаж вождения с 2021 года. Ранее за нарушение ПДД к административной ответственности 3 раза.

В отношении водителя составлены административные протокола по: статье 12.15 части 1 КоАП РФ, статье 11.23 части 1 КоАП РФ, статье 12.5 части 1 КоАП РФ, статье 12.37 части 2 КоАП РФ.

По факту ДТП проводится проверка.

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