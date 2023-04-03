В Якутске появится единая городская служба по поиску лекарств Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Якутии отслеживают достоверную картину на рынке лекарств, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Для этого в АО «Сахафармация» с 2022 года открыт отдел по обращениям граждан и организаций.

Это канал обратной связи с населением, который позволяет узнавать, как функционируют аптеки в районах.

– Все обращения у нас аккумулируются и анализируются, что позволяет получать достаточно точную картину о ситуации на местах, а значит, и быстро реагировать в случае необходимости. Например, в начале прошлого года, по данным нашей аналитики, больше всего вопросов от населения касалось льготных лекарств. Потом ситуацию удалось выровнять, жалоб стало значительно меньше, – сказал генеральный директор АО «Сахафармация» Степан Кусатов.

Компания планирует ввести еще одно новшество, а именно запустить единую городскую службу по поиску лекарств.

– Необходимость в ней давно назрела, чтобы люди не искали и не тратили время зря. У нас есть собственная справочная. Когда клиенты звонят, а у нас лекарства нет в наличии, мы помогаем найти его в других аптечных сетях. Создание единой справочной поможет улучшить эту работу, – сказал руководитель компании.

Справка «КП»:

АО «Сахафармация» – крупнейший региональный аптечный склад с развитой розничной аптечной сетью.

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