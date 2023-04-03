Военнослужащим из Якутии доставили очередную партию гуманитарной помощи

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

31 марта очередная партия гуманитарной помощи доставлена из Якутии на линию боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Отмечается, что бойцы территориального опорного пункта Якутии в ДНР регулярно доставляют военнослужащим из региона снаряжение, технику специального назначения и другие грузы, которые необходимы бойцам в ходе боевых действий.

«Совершили марш в места временной дислокации войск на Запорожском направлении. Доставлены дополнительная экипировка, электрогенераторы — все что было в заявках наших бойцов. В период распутицы иногда добирались до пунктов назначения при помощи гусеничной и колесной бронетехники», — отметил боец опорного пункта.

Территориальные опорные пункты республики развернуты во многих регионах страны и в зоне СВО. Они ведут постоянную работу по материально-техническому снабжению подразделений российской армии, где служат военнослужащие из Якутии.

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