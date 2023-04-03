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НовостиОбщество3 апреля 2023 6:22

В Якутске на месяц перекроют участок улицы Красноярова

Временные ограничения связаны с производством работ
Мария МАКАРОВА
Фото: 2ГИС

Фото: 2ГИС

В Якутске с 30 марта по 30 апреля ограничено движение транспорта на участке от улицы Красноярова, 1 до перекрестка улиц Чернышевского и Красноярова, сообщает пресс-служба мэрии города.

Участок будет перекрыт на время производства работ. В мэрии приносят свои извинения за доставленные неудобства и просят отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Данное ограничение имеет временный характер.

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