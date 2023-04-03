В Якутске на месяц перекроют участок улицы Красноярова

Фото: 2ГИС

В Якутске с 30 марта по 30 апреля ограничено движение транспорта на участке от улицы Красноярова, 1 до перекрестка улиц Чернышевского и Красноярова, сообщает пресс-служба мэрии города.

Участок будет перекрыт на время производства работ. В мэрии приносят свои извинения за доставленные неудобства и просят отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Данное ограничение имеет временный характер.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.