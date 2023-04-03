«Пока нет оснований для переименования». ЦИК Якутии не будет убирать слово «центральная» из названия

Фото: ЦИК Якутии

В девяти национальных республиках России избиркомы все еще именуются «центральными», хотя председатель ЦИК России Элла Памфилова считает, что ЦИК должен быть только один.

Об этом пишет «Коммерсантъ». Как сообщает издание, на прошлой неделе ЦИК Удмуртии уже сменила название, избавившись от первого слова. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова похвалила коллег за проявление инициативы снизу, не дожидаясь рекомендаций сверху.

– Это важно, в общем-то, что в России должна быть одна Центральная избирательная комиссия, – цитирует издание Памфилову. Памфилова уточняет, что переименование ничуть не умаляет значимости и статуса избиркомов, это «просто упорядочивает процесс».

При этом избирательное законодательство не требует единообразия в названиях комиссий субъектов. В России остается еще девять комиссий, сохранивших в названии слово «центральная». Это республиканские избиркомы Адыгеи, Башкирии, Карелии, Марий Эл, Мордовии, Северной Осетии, Татарстана, Чувашии и Якутии.

По данным «Коммерсанта», в процессе переименования уже находится избирком Карелии, прорабатывается этот вопрос и в Чувашии, а вот в Северной Осетии и Татарстане «децентрализовываться» по своей инициативе точно не будут.

Редакция обратилась в ЦИК Якутии с вопросом, собираются ли они менять название.

– У нас нет права законодательной инициативы и нет таких полномочий. Это уже вопрос к Госсобранию Ил Тумэн. Пока нет оснований говорить о переименовании комиссии. И мы со своей стороны не предпринимаем никаких попыток по этому поводу, – сообщила зампредседателя ЦИК Якутии Ирина Конакова.

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