Школьница из Якутска одержала победу в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по истории

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Ксения Беркут, обучающаяся 11 класса Якутского городского лицея Якутска, вошла в десятку лучших российских школьников по предмету «История», сообщает пресс-служба мэрии города.

Ксения одержала победу в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников.

«Несколько лет упорной работы, целенаправленной подготовки принесли успех на всероссийской олимпиадной арене. Желаем Ксении еще больших успехов, удачи, счастья и крепкого здоровья!», - сказали в управлении образования Якутска, и отметили, что благодаря неустанному труду учителей достигаются высокие результаты.

На торжественной церемонии закрытия олимпиады Ксении Беркут были вручены медаль и диплом победителя.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.