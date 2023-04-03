В Якутии женщина погибла при пожаре в городе Нерюнгри

Фото: t.me/neruinfo

В городе Нерюнгри около 7 часов утра произошел пожар в пятиэтажном многоквартирном жилом доме по проспекту Ленина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.

Через 5 минут после вызова на место происшествия прибыли пожарные, на момент их прибытия наблюдался густой дым.

В результате пожара повреждены огнем повреждены мебель, бытовая техника и подоконник в одной из квартир на площади 1 кв.м. К сожалению, на месте пожара была обнаружена погибшая женщина 1986 года рождения.

Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 8 человек личного состава и 2 единицы техники Нерюнгринского пожарно-спасательного отряда.

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