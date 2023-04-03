22-летнего жителя Якутска приговорили к одному году колонии за повторное пьяное вождение

Фото: ГИБДД по Якутии

22-летний парень из Якутска признан виновным в управлении автомобилем в пьяном виде, сообщает прокуратура республики.

Он осужден по ч.2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ).

Молодой лихач уже получил судимость за вождение в пьяном виде, но выводов не сделал. В октябре 2022 года вновь сел за руль в нетрезвом состоянии, но был задержан сотрудниками полиции.

Его приговорили к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения. Он также лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 4 года 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

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