В Якутске изменена схема движения маршрутного автобуса №6

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

В Якутске проводятся плановые ремонтные работы на улице Челюскина, сообщает пресс-служба мэрии города.

В связи с этим с 3 апреля на улице Челюскина прекращено движение транспортных средств. Маршрутный автобус №6 будет ездить до автобусной остановки «Автоцентр КАМАЗ».

С 6 апреля на улице Бабушкина будут проводиться работы по замене грунта. Маршрутный автобус №6 будет двигаться до автобусной остановки «Беринга».

В мэрии принесли извинения доставленные неудобства и просят отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Отмечается, что данное ограничение имеет временный характер.

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