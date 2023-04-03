В границах Якутска продолжается реконструкция автодороги «Умнас»

Фото: пресс-служба управления автодорог Якутии

Продолжается реконструкция автодороги «Умнас» в границах Якутска, сообщает пресс-служба управления автодорог республики.

Отмечается, что в дорожно-строительный сезон этого года ЗАО «Дороги Саха» уложат первый слой асфальтобетона на участке реконструкции. Всего предстоит реконструировать 8,2 км с уширением дорожного полотна до четырех полос. Дорожные работы должны быть завершены в два этапа до конца 2024 года.

В этом году дорожники уширят земляное полотно на всем участке с 11,8 по 20 км, уложат 11 металлических гофрированных труб. После чего приступят к укладке первого слоя асфальтобетона на протяжении 4 км. Начнутся работы по устройству тротуаров и опор освещения на 1 этапе.

Фото: пресс-служба управления автодорог Якутии

По завершении работ магистральную улицу оденут в два слоя асфальтобетона (13 см крупнозернистого и 5 см мелкозернистого), установят 10 автобусных остановок, 1014 штук шумозащитных экранов, 11 комплектов светофоров, 577 опор освещения, устроят 9,3 тысячи погонных метров тротуаров, свыше 10 тысяч погонных метров барьерных и 21,9 тысяч погонных метров перильных ограждений.

На сегодня весь необходимый объем строительного материала на 2023 год заказан и доставлен по автозимнику в Якутск.

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