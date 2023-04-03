В Якутии выявили многочисленные нарушения при проверке цен на продукты и питании детей

Фото: прокуратура Якутии

Районные прокуроры провели проверку цен на продукты, а также питание детей в учебных заведениях, сообщает пресс-служба ведомства.

Оказалось, что во многих районах, например, в торговых объектах Алданского, Амгинского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Ленского, Мегино-Кангаласского районов республики допускаются факты завышения цен на социально-значимые продукты питания.

В частности, в Горном районе установлено завышение торговых надбавок до 146 рублей на чай, мясо, весовой сахар-песок, масло сливочное, макаронные изделия, молоко, рис, овощи. Заведено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ.

Обнаружены и другие нарушения. В том числе при организации питания детей в образовательных организациях. Также установлено, что есть злоупотребления при ценообразовании на поставку продуктов питания в учебные заведения.

Детей кормили продуктами с истекшим сроком годности, кормили не тем, что указано в утвержденном меню, также отсутствовали документы на продукты, не соблюдался температурный режим при хранении продуктов.

Всего выявлено свыше 160 нарушений закона, принято более 140 мер реагирования, в том числе возбуждено 62 дела об административных правонарушениях. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

Напомним, в Бердигестяхе Горного района 13 и 14 февраля в школьной столовой едой отравились 13 детей. Все они обратились в больницу со схожими симптомами: слабость, боли в животе, рвота.

Предварительно был установлен диагноз: бактериальное пищевое отравление, возбудитель — Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк). Источник — персонал пищеблока школы, во время проверки были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания детей.

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