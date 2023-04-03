В Якутске 500 любителей шашек выступили против восьми гроссмейстеров

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

2 апреля в ЦСП «Триумф» прошел альтернативный сеанс одновременной игры в шашки «Триумфальные шашки. 500 любителей против 8 гроссмейстеров», сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Сеанс называется альтернативным — это значит, что все восемь гроссмейстеров продолжали друг за другом партии, при этом не советуясь.

Сеансерами выступают 8 якутских гроссмейстеров: Александр Азаров, Гаврил Колесов, Иван Токусаров, Николай Стручков, Матрена Ноговицына, Андрей Федотов, Наталья Шестакова и Ксения Нахова.

Против гроссмейстеров выступили 500 человек — любителей шашек из близлежащих районов и города Якутска. За соблюдением правил игры следили 50 опытных судей, которые сообщали результаты сыгранных партий главному судье и секретарю.

Кроме того, это мероприятие было зарегистрировано в Международном агентстве регистрации рекордов «Интеррекорд» как самый массовый сеанс одновременной игры в истории шашечного спорта.

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