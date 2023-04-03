Отключения света, тепла и газа в Якутска на 3 апреля

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В понедельник, 3 апреля, по ряду адресов Якутска временно прервется подача электричества, воды, тепла и газа в связи с ремонтными работами, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города.

ЦРЭС предупреждает об отключениях электроэнергии:

09.00 – 17.00 – ул. Бекетова, 10 по 40, Вилюйский тракт, 3 км (частично), ул. Петровского, 38, Сергеляхское шоссе, 13 км, 34, 1/1, ул. Три Сосны, 65/8 по 122/3, СОТ «Тундра», Хатын-Юряхское шоссе, ДСК «Механизатор», ул. Кондакова, 1 по 30, ул. Ермолаева, 8, Маганский тракт, 2 км, 3/4, ул. Белое Озеро (частично).

09.30 – 13.00 – ул. Крестьянская, 40/2.

ЯТЭЦ предупреждает об отключении теплоснабжения:

- горячее водоснабжение:

09.00 – 12.00 - 125 квартал.

- холодное водоснабжение:

09.30 – 13.00 – ул. Халтурина, 12/1, ул. Дзержинского, 35/3, 34, 41а, 41, 39Г, ул. К. Цеткин, 2Б, 2А, 2В.

УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз» предупреждает об отключении газоснабжения:

08.00 – 12.00 – ул. Птицевод, 146/1, 148/2, 148/1 (Брусничная).

08.30 – 11.00 – ул. Халтурина, 15/4, 15/3, 11/2.

13.00 – 17.00 - Стерх - Речевая школа.

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