В Якутии отметили день гражданского активиста

Фото: правительство Якутии

В Якутии сегодня прошел день гражданского активиста. С праздником якутян поздравил глава республики Айсен Николаев.

«С каждым годом в нашей республике становится больше активистов, которые по зову души бескорыстно приходят на помощь всем, кто в этом нуждается. Сегодня в Якутии официально зарегистрировано 2377 некоммерческих организаций, из которых абсолютное большинство – 2289 – являются социально ориентированными, то есть созданными во благо и для людей», – отметил Николаев.

Глава отдельно отметил участников движения #МЫВМЕСТЕ, помогающих семьям участников СВО. Также Николаев напомнил, что во всех улусах были созданы волонтерские штабы, принимающие гумпомощь для участников спецоперации.

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