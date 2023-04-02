Якутские офтальмологи продолжат работу в ДНР

Фото: правительство Якутии

Бригада офтальмологов из Якутии продолжит работу в ДНР. Республиканские медики начали проводить консультации и лечение на Донбассе еще в прошлом году, и в итоге специалисты провели более 400 операций за три командировки. По словам главы Якутии Айсена Николаева, на этом врачи не остановятся.

«В области здравоохранения мы показываем и другим регионам пример. Надо отметить, что бригада офтальмологов работала в Кировском, Луганске и Мариуполе. Работа будет продолжена», – заявил глава.

Помимо ДНР и ЛНР, якутские медики оказывают помощь военным в российских госпиталях. В феврале из очередной командировки вернулись врачи, работавшие в госпиталях в Ростове-на-Дону и Хабаровске.

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