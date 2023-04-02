Якутский футболист Артем Соколов в день рождения выступил за новый клуб в РПЛ

Фото: ФК "Пари НН"

Якутский футболист Артем Соколов дебютировал за новую команду в матче российской премьер-лиги. Он еще в феврале перешел в ФК «Пари НН», причем игра пришлась на день его рождения.

С момента перехода в клуб это была первая его игра в составе команды на соревнованиях. В матче он отыграл 35 минут.

Отметим, что Соколов находится в аренде «Пари НН» до конца сезона. В матче якутянин заменил полузащитника Николая Калинского на 55-й минуте, когда команда уже уступала «Локомотиву» со счетом 0:3. В итоге «Пари» закончил матч со счетом 0:4.

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