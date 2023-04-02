В Якутске поставили временный светофор на перекрестке Крупской-Дежнева

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В Якутске 1 апреля был установлен временный светофор на перекрестке улиц Крупской и Дежнева. Решение об этом приняла комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения. Как долго светофор простоит там, не сообщается.

Помимо этого, было принято решение синхронизировать все светофоры на перекрестках Кулаковского и Дежнева, а также Крупской и Дежнева. Сделано это для увеличения пропускной способности участка.

Также со стороны улицы Ойунского исключена опережающая фаза по улице Дежнева. При повороте налево водителям рекомендуется пропускать встречный автомобиль.

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