В ночь на 3 апреля в Якутске ожидается до минус 23 градусов

Фото: KP.RU

Апрель продолжает удивлять жителей столицы Якутии холодом и порывистым ветром.

– Без осадков, ветер юго-западный 3-8 м/с. Ночью -21-23°, днем -2-4°, – сообщает Якутский гидрометцентр.

Днем 2 апреля в Якутске температура воздуха опустилась до 10 градусов мороза с ветром в 5 метров в секунду.

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