Стал известен фигурант уголовного дела о злоупотреблении полномочиями в Усть-Янском районе

Фото: livejournal.com

В пятницу, 31 марта, на экс- главу поселка Нижнеянск Усть-Янского района Владимира Кричигина было заведено уголовное дело, сообщает издание Аrcticpost.ru. Ранее «КП – Якутия» писала, что в Якутии началось расследование по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями.

По версии следствия, в 2022 году Владимир Кричигин внес заведомо ложные сведения в закрывающие документы на сумму более 1,3 млн. рублей. На данный момент мера пресечения не избрана.

Мужчина был начальником участка Усть-Янского филиала ОАО «Теплоэнергосервис». В 2015 году на выборах главы посёлка Нижнеянск он проиграл водителю погрузчика, самовыдвиженцу Герману Коровину всего один голос. Позже он все же возглавил населенный пункт.

В сентябре 2022 года на эту должность был избран Александр Хабибулин.

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