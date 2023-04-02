В Якутии заведено уголовное дело в связи с злоупотреблением полномочий

Фото: прокуратура Якутии

За сутки в Якутии зарегистрировано 7 сообщений о преступлениях, началось расследование по факту злоупотребления полномочиями, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Уголовное дело в связи с злоупотреблением полномочий заведено в Усть-Янском районе заведено. Никаких подробностей по этому делу пока нет.

Также по данным дежурного прокурора, заявление о причинении тяжкого вреда здоровью принято в Олекминского районе и о краже – в Чурапчинском районе.

В Мирнинском районе выявлен факт фиктивной постановки на миграционный учёт иностранного гражданина. В Верхневилюйском и Мегино-Кангаласском районах изъяты водительские удостоверения с признаками подделки. В Якутске пресечен факт незаконного оборота наркотиков. .

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