Из-за короткого замыкания сгорел диван в одной из квартир Якутска

Фото из архива ГУ МЧС России по РС (Я)

В субботу, 1 апреля, в девятиэтажном жилом доме по улице Лермонтова в Якутске случился пожар, сообщает ГУ МЧС России по республике.

К моменту прибытия пожарных с улицы не было заметно никаких признаков ЧП. Внутри квартиры огонь повредил стену и диван. Общая площадь пожара составила 4 кв.м.

Причиной возгорания специалисты назвали короткое замыкание электропроводки. Виновником оказался хозяин квартиры, ущерб устанавливаются.

На ликвидацию пожара привлекались 39 человек личного состава и 8 единиц техники.

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