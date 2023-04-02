Гимназии в Горном районе Якутии присвоили имя Василия Филиппова

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

1 апреля доктору технических наук, профессору, члену-корреспонденту Российской академии наук, Президенту Академии наук Якутии, Почетному работнику высшего образования РФ, заслуженному деятелю науки Якутии Василию Филиппову исполнилось бы 72 года, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

В этот день в Горном районе Якутии началась декада, посвященная прославленному земляку. Она началась с открытия мемориальной доски и экскурсии в Бердигестяхской улусной гимназии. Следующим шагом должно стать строительство нового здания на 360 мест. Сегодня гимназисты обучаются в приспособленном деревянном здании 1980-х годов постройки.

«У него была короткая жизнь, но он сделал многое для родной республики. Большой вклад он внес в развитие науки, образования и других отраслей. В годы его работы была сделана мощная материально-техническая база СВФУ им. М.К. Аммосова», — рассказал первый зампред правительства Дмитрий Садовников.

Он также сообщил, что в планах — присвоение имени Василия Филиппова школы в городе Якутске. В столице республики планируют также поставить памятник.

В течение недели пройдет ряд других мероприятий, посвященных Василию Филиппову. Среди них — 1-я многопрофильная олимпиада, классные часы, конкурс юных изобретателей и конструкторов «Юный новатор-2023» на грант главы Горного района, выставка-смотр инженерных работ учащихся.

Кроме того, планируется проведение республиканской дистанционной открытой научно-практической конференции школьников «Филипповские чтения», просветительского диктанта памяти Василия Филиппова, модельных интеллектуальных игр, лектория ученых Академии наук Республики Якутии.

Торжественное закрытие декады в Бердигестяхе состоится 10 апреля.

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