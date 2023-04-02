В Якутии готовятся к безопасному пропуску паводковых вод

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

На обеспечение безопасного пропуска паводковых вод будет направлено почти 200 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Об этом сказал глава республики Айсен Николаев в эфире передачи «Якутия, вперед!», подводя итоги марта.

«У нас республика настолько огромная, что в любом случае паводок никогда просто не проходит. Мы к этому традиционно готовимся. Все работы в установленном порядке проводятся. Дмитрий Садовников, который курирует это направление, сейчас был в Олекминском и Ленском районах, проверял, как по Лене работы проводятся. Я был на Колыме, провел совещание по вопросам прохождения ледохода», — сказал глава.

В этом году снегозапасы в значительной части республики, в том числе в центральной Якутии и заречных районах, превышают нормативные. А в Нерюнгринском и Алданском районах выпало почти две годовые нормы снега.

«Мы видим, что в это время буквально через день достаточно серьезные снегопады. И это вызывает тревогу, в том числе и за малые реки, за состояние гидротехнических сооружений. Паводок у нас, в первую очередь, в центральной и заречной группе районов будет очень непростым, и именно по малым рекам», — сказал Айсен Николаев.

Как отметил глава, определяющим месяцем будет апрель в зависимости от погоды.

«В любом случае мы должны быть готовы, чтобы при любом развитии ситуации максимально предотвратить ущерб и угрозу жизни, здоровью людей», — подчеркнул глава.

Для мониторинга гидрологической обстановки на реках республики спланирована работа 127 постоянных постов. Будет развернуто 56 временных постов.

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