В Якутии выявлено 75 новых случаев коронавирусной инфекции

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 2 апреля в Якутии зарегистрировано 75 новых случаев COVID-19, сообщает в своем телеграм-канале заместитель руководителя оперштаба республики Ольга Балабкина.

В том числе в городе Якутске — 55 случаев, в Сунтарском районе — 4 случая, в Алданском, Хангаласском, Чурапчинском районах — по 2 случая, в Верхневилюйском, Кобяйском, Ленском, Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Намском, Нерюнгринском, Олекминском, Томпонском, Усть-Алданском районах — по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 1 232 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 805 902 теста.

За последние сутки госпитализировано 7 человек, выздоровело 37 человек. Лечение в стационарах получают 17,0% больных, в амбулаторных условиях — 83,0%. Из 163 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно 17,8%.

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