Фото: t.me/aisen_nikolaev

Первое воскресенье апреля в Якутии отмечается День отца, который был установлен в 1999 году. Глава Якутии Айсен Николаев поздравил жителей республики с этим праздником.

«Пример отца в жизни человека невозможно переоценить. Как сказал Вольфганг Амадей Моцарт — сразу после Бога идет отец. Его отец воспитал гения. Воспитывая ребенка, отец верит и помнит, что может помочь ему стать настоящим человеком, специалистом в любимом деле, реализовать себя», — отметил он.

В Якутии движение отцов зародилось давно. Ежегодно команды отцов и сыновей выходят на старты соревнований «А5а күрэ5э», которые все популярнее среди всех семей республики. С 2021 года проводится республиканский конкурс «Отец года». В муниципальных районах и городских округах объявляют Год отца.

Также глава рассказал, что с 2023 года будут проводиться республиканские спортивные соревнования «Кубок Главы Республики Саха (Якутия) «Уол о5о күрэ5э».

«Призываю вас быть стойкими и мужественными, будьте надежными защитниками для своих семей, родной республики и великой России! Желаю всем здоровья и благополучия, счастья и успехов во всем!», — завершил поздравление отцов глава Якутии.

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