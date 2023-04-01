Якутия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Якутия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Якутия
-18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 апреля 2023 5:05

В Якутии собираются укреплять традиционные духовно-нравственные ценности

Идеи общественности TYMYY войдут в программу по укреплению духовно-нравственных ценностей
Михаил ГОРОХОВ
Фото: Якутия.Дэйли

Фото: Якутия.Дэйли

В Якутске прошло собрание общественности Якутии – TYMYY, на котором сформулированы порядка 140 идей, предложений и проектов, на основе которых создадут программу по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.

Документ по поручению Главы республики Айсена Николаева разработают к 27 сентября текущего года. В рамках этого собрания указом Главы республики от 30 марта создали Совет по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.

Члены общественности рассмотрели вопросы, касающиеся развития традиционных российских духовно-нравственных ценностей, формирования образа Якутии как хранительницы и защитницы традиций и духовности.

– Мы на разных площадках в разных форматах провели большой разговор. Все идеи, предложения, проекты, уверен, будут востребованы обществом, – отметил бывший министр культуры, а ныне президент Академии духовности, государственный советник Якутии Андрей Борисов.

По его слова, идеологию TYMYY можно выразить словами «Традиционные ценности - моя опора».

– Сейчас мы нуждаемся в единении всего народа страны, республики на основе именно традиций, культуры и духовности. А силы мы черпаем в любви к Родине, – говорит Борисов.

В ноябре 2022 года Президент страны Владимир Путин подписал указ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.