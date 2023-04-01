В Якутии собираются укреплять традиционные духовно-нравственные ценности

Фото: Якутия.Дэйли

В Якутске прошло собрание общественности Якутии – TYMYY, на котором сформулированы порядка 140 идей, предложений и проектов, на основе которых создадут программу по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.

Документ по поручению Главы республики Айсена Николаева разработают к 27 сентября текущего года. В рамках этого собрания указом Главы республики от 30 марта создали Совет по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.

Члены общественности рассмотрели вопросы, касающиеся развития традиционных российских духовно-нравственных ценностей, формирования образа Якутии как хранительницы и защитницы традиций и духовности.

– Мы на разных площадках в разных форматах провели большой разговор. Все идеи, предложения, проекты, уверен, будут востребованы обществом, – отметил бывший министр культуры, а ныне президент Академии духовности, государственный советник Якутии Андрей Борисов.

По его слова, идеологию TYMYY можно выразить словами «Традиционные ценности - моя опора».

– Сейчас мы нуждаемся в единении всего народа страны, республики на основе именно традиций, культуры и духовности. А силы мы черпаем в любви к Родине, – говорит Борисов.

В ноябре 2022 года Президент страны Владимир Путин подписал указ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

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