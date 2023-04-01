В Якутии выявлено 77 новых случаев COVID-19

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На 1 апреля на территории республики выявлено 77 новых случаев коронавирусной инфекции.

Из них в Якутске – 56 случаев.

− Сунтарский район – 3 случая,

− Алданский, Верхневилюйский, Ленский районы – по 2 случая,

− Аллаиховский, Горный, Кобяйский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский, Намский, Нерюнгринский, Олекминский, Среднеколымский, Усть-Алданский, Хангаласский, Чурапчинский районы – по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 1 171 исследование на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 804 670 тестов.

За сутки госпитализировано 11, а выздоровело 102 человека.

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