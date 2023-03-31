Власти Якутии опубликовали график закрытия ледовых переправ

Фото: оперштаб Якутии

Якутский оперштаб опубликовал предварительный график снижения грузоподъемности и закрытия автозимников. Снижать грузоподъемность наиболее прочных переправ начнут уже 3 апреля – сначала до 30 тонн, потом до 20. Закрытие всех переправ произойдет 15 апреля.

В оперштабе отметили, что график пока предварительный, и может быть изменен в зависимости от погоды.

Добавим, что госавтоинспекция уже сообщила о снижении грузоподъемности автозимников в Олекминском и Ленском районах. Там из-за потепления на участке автозимника с. Бирюк - п. Южная Нюя установили ограничение до 20 тонн.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.