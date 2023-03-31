В Якутске на несколько дней усилят работу полицейских патрулей

Фото: ГИБДД Якутии

Якутская госавтоинспекция на несколько дней перейдет на усиленный режим несения службы. Дополнительные патрули появятся на улицах с 31 марта по 3 апреля. Это связано с массовыми проверками водителей на нарушения.

«В ходе усиления особое внимание будет уделено выявлению нарушений связанных с управлением транспортными средствами водителями без права вождения, в состоянии опьянения, допускающих выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, нарушающих правила перевозки пассажиров, в том числе несовершеннолетних. Также будет усилена профилактика нарушений ПДД пешеходами», – заявили в ведомстве.

Также инспекторы отметили, что будут патрулировать федеральные трассы «Лена», «Колыма» и «Вилюй». Там продолжат работу передвижные посты.

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