В Якутске подняли цены на хлеб

Фото: SakhaLife

В Якутске подорожал хлеб, выпускаемый Якутским хлебокомбинатом. Производитель поднял цены: теперь хлеб «Пшеничный» первого сорта стоит 53 рубля вместо 51, батон «Нарезной» подорожал сразу на 12 рублей, до 83. «Молодецкий», «Овсяный», «Диетический» также подорожали примерно на ту же сумму.

Как пишет SakhaLife, на комбинате комментировать подорожание хлеба не стали, но в фирменном киоске заявили, что оно связано с дорожающим сырьем.

Отметим, что обозначенные выше цены актуальны только для фирменных магазинов комбината. В обычных продуктовых хлеб, с учетом наценки, продается еще дороже.

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