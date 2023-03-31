В Якутии несколько водителей застряли на нелегальной переправе

Фото: Служба спасения Якутии

В Якутии застряли несколько водителей, проезжавших реку по несанкционированной переправе в местности Зеленый луг Якутска. Они забуксовали в снегу и вызвали спасателей. Правда, к моменту приезда специалистов на переправе оставался только один водитель, который не горел желанием объясняться с властями.

«Незамедлительно к месту происшествия были направлены спасатели Службы спасения на вездеходе «Профи-Макс-Север» для оказания помощи незадачливым водителям. Прибыв, спасатели обнаружили лишь один легковой автомобиль, водитель которого категорически отказался от помощи спасателей, сославшись на то, что ожидает технику для эвакуации своей машины», – рассказали в службе спасения.

Вероятно, отказ водителя от помощи был связан с крупным штрафом, который грозил ему при встрече с правоохранителями: за несанкционированный выезд на лед предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей для граждан и до миллиона рублей для юрлиц.

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