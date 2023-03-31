Вокалист Леонид Анциферов станет чтецом «Тотального диктанта» в Якутске

Фото: Национальная библиотека Якутии

В двадцатый раз 8 апреля стартует ежегодная акция «Тотальный диктант». Одним из диктаторов на площадке библиотеки станет артист Государственной филармонии республики, вокалист Леонид Анциферов, сообщает Национальная библиотека Якутии.

С 14:00 часов диктант проведут в 35 централизованных библиотечных системах, в которых будет организовано около 50 площадок. Также будет возможность проверить свои знания русского языка в дистанционном формате на сайте акции.

В этом году мероприятие пройдет с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Автором «Тотального диктанта-2023» стал писатель и журналист Василий Авченко. Специально для диктанта он пишет текст о русском путешественнике, писателе, исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

По вопросам участия в диктанте обращаться по телефону: 8 (4112) 45-58-55

Справка «КП»:

Впервые «Тотальный диктант» провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 19 лет акция приобрела всемирный масштаб.

Авторами диктанта в разное время были Павел Басинский, Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачёв, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Андрей Геласимов, Марина Степнова и др.

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