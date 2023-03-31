В Якутии стартовал чемпионат республики по лыжным гонкам среди спортсменов-любителей

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

В Якутии 31 марта стартовал лично-командный чемпионат Республики Саха (Якутия) по лыжным гонкам среди спортсменов-любителей, посвященный 100-летию физкультурного движения в республике. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Соревнования будут проводиться с 31 марта по 2 апреля. Сильнейшие лыжники будут выявлены по возрастным группам. В чемпионате принимают участие более ста мужчин и женщин от 18 до 85 лет и старше.

31 марта, в первый день соревнований проведены гонки в классическом стиле на 3 и 5 км. Завтра, 1 апреля, будет дан старт на дистанциях 3, 5 и 10 км в свободном стиле. Послезавтра, 2 апреля, состоится смешанная эстафета.

«В год 100-летия физкультурного движения в республике будут проведены множество мероприятий и соревнований. Призываю всех вас принять активное участие в них», — сказал на открытии чемпионата руководитель Управления физической культуры и массового спорта Якутии Роман Оконешников.

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