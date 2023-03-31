Похолодание со снегопадом и порывистым ветром ожидаются в Якутске 1 апреля

Фото: KP.RU

Новый месяц в Якутске начнется с ухудшения погоды, которое будет сопровождаться снегопадом и порывистым ветром. Увы, и это не шутка к 1 апреля.

– Утром небольшой, днем умеренный снег, ветер северо-западный 3-8 м/с, днем порывы 8-13 м/с, поземок. Ночью-12-14°, днем -8-10°, – сообщается на сайте Якутского гидрометцентра.

Днем 31 марта в столице Якутии температура воздуха опустилась до минус 2 градусов.

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