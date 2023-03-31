В Якутске неизвестный водитель снес опоры и повредил подстанцию по улице Очиченко

Фото: пресс-служба ЦЭС ПАО «Якутскэнерго»

30 марта неустановленный водитель техники нанес существенный ущерб электросетевым объектам, сообщает пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго».

Фото: пресс-служба ЦЭС ПАО «Якутскэнерго»

Машина зацепила кабель СИП, питающийся с КТП «Очиченко Лизинг» и повредила его в нескольких местах.

Фото: пресс-служба ЦЭС ПАО «Якутскэнерго»

«Стороннее воздействие было такой силы, что в результате натяжения провода произошло серьезное повреждение трех опор, а также оборудования и ограждения трансформаторной подстанции», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба ЦЭС ПАО «Якутскэнерго»

Под ограничение попали административные и хозяйственные объекты. Среди жителей и социальных объектов ограничений электроснабжения не производились. Бригада энергетиков в составе 12 человек при помощи 4 единиц спецтехники оперативно восстановили поврежденный участок.

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