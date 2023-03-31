В Якутии открылся фестиваль эвенского языка и культуры

Фото редакции газеты «Бытантай уоттара»

В селе Батагай-Алыта Эвено-Бытантайского национального района стартовал республиканский фестиваль эвенского языка и культуры, сообщает пресс-служба правительства региона.

Возрождение и сохранение родного языка обсудят около 300 представителей Аллаиховского, Нижнеколымского, Булунского, Верхоянского, Эвено-Бытантайского районов.

Фото редакции газеты «Бытантай уоттара»

Культурное событие украсит костюмированный парад коренных народностей Якутии, конкурс северной песни «Голос Арктики» и состязания запевал. Здесь же выберут самую красивую северянку на конкурсе красоты «Нод асатканни».

До 3 апреля пройдут книжная выставка местных авторов, достижения декоративно-прикладного творчества детей и конкурсы «Семья года» в номинации «Кочевая семья-2023»

Фото редакции газеты «Бытантай уоттара»

Также в рамках фестиваля публике представят практику популяризации языка и приобщения детей к родной культуре, собранную в методическом пособии, которое посвящено 30-летию этно-фольклорного ансамбля «Аянесса, образцового детского коллектива России.

Справка «КП»:

Республиканский фестиваль эвенского языка и культуры проводится в рамках IV спортивных игр народов Севера республики.

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