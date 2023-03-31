В Якутске произошел пожар в частном доме на улице Чепалова

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В Якутске ночью 31 марта произошел пожар в двухэтажном частном доме на улице Чепалова, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.

Через три минуты после вызова на место происшествия прибыли пожарные. На момент их прибытия строение горело открытым огнем.

В результате пожара повреждены стены, потолочное перекрытие, кровля пристроенной кухни и мебель на площади 30 кв.м., а также кровля пристроенного гаража на площади 10 кв.м.

Отмечается, что благодаря оперативным действиям огнеборцев частный дом и гараж удалось спасти. Предположительная причина — короткое замыкание электропроводки в гараже, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

На тушение привлекались 29 человек личного состава и 7 единиц техники Якутского пожарно-спасательного отряда.

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